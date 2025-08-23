Депутат Пискарев сообщил об уголовных делах после митинга иноагентов в Берлине

Несколько уголовных дел возбуждено после прошедшей в Берлине в марте «антироссийской акции». Об этом сообщил депутат Госдумы Василий Пискарев. С просьбой о возбуждении дел в Генпрокуратуру РФ обратилась возглавляемая им комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства.

По словам депутата, участники акции призывали к насильственной смене власти в России, финансовой поддержке ВСУ, а также жгли российские флаги. Господин Пискарев не назвал фамилии участников акции, но уточнил, что они признаны в РФ иностранными агентами. Он пригрозил, что «антироссийская деятельность не останется без ответа».

Уголовные дела возбудили по четырем статьям: ст. 205.5 (организация и участие в деятельности террористической организации), ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности), ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества), ст. 282.2 (организация и участие в деятельности экстремистской организации) УК РФ. Подозреваемым грозят сроки вплоть до пожизненного лишения свободы.

В отношении тех, кто сжигал флаг России, возбудили дело по ст. 329 УК РФ (надругательство над гербом или флагом РФ), уточнил Василий Пискарев в Telegram.