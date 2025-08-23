Стубб: Финляндия в будущем заново построит отношения с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что после окончания конфликта на Украине Хельсинки намерен заново выстраивать отношения с Москвой. Об этом политик сообщил в интервью Yle.

По словам господина Стубба, Финляндия вынуждена выстраивать отношения с Россией несмотря ни на что, потому что это определено географическим положением двух стран. Он высказал мнение, что помимо совместной истории у соседей есть и совместное будущее. И после окончания боевых действий на Украине новые отношения будут выстраиваться, но прагматично, добавил он.

Александр Стубб подчеркнул, что Финляндия пытается внести свой вклад в процесс мирного урегулирования на Украине. Однако, по его словам, Россия не рассматривает финского президента как участника потенциальных переговоров, потому что «целью не является мир». Он считает, что российская сторона ведет информационную войну против него.

«Сейчас отношения очень сложные»,— заключил господин Стубб.