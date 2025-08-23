В Татарстане обмолочено 56% посевных площадей зерновых культур, всего обработано 691 тыс. га из 1 млн 228 тыс. га, собрано 2 млн 866 тыс. тонн зерна при средней урожайности 41,5 центнера с гектара. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства.

В Татарстане обмолочено 56% посевных площадей зерновых культур

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ В Татарстане обмолочено 56% посевных площадей зерновых культур

За последние две недели обмолочено 226 тыс. га, собрано 886 тыс. тонн зерна. Эти показатели связаны с погодными условиями, так как с начала августа в республике выпало более 69 мм осадков при норме 55 мм, а в некоторых районах — более 80 мм. В Альметьевске, Муслюмово, Бугульме, Зеленодольске и Тетюшах зафиксировано переувлажнение почвы.

