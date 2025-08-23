В Свердловской области к концу года восстановят лес на площади 32 га

В Свердловской области к концу 2025 года восстановят 32 га леса. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

В лесах Свердловской области проложили 1,9 тыс. км защитных полос и расчистили травы и кустарники на площади 2,2 тыс. км. Это необходимо для защиты от лесных пожаров.

«В этом году мы усилили работу по созданию защитных минерализованных полос. Это надёжный барьер против огня, и мы делаем все, чтобы максимально сохранить леса региона и обеспечить безопасность жизни и здоровья людей»,– сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. Он добавил, что число лесных пожаров в этом году снизилось в 1,4 раза.

Минерализованные полосы создают около популярных мест отдыха, где туристы разводят костры. Трактор счищает верхний слой до почвы, что помогает остановить лесной пожар.

Анна Капустина