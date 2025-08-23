В Самарской области байдарка с гребцами разбилась о скалы

Из-за сильного ветра байдарку с двумя людьми прибило к скалистому берегу Волги в Самарской области. Происшествие случилось у Молодецкого кургана утром в субботу, 23 августа. Об этом сообщает поисково-спасательная служба (ПСС) региона.

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Байдарка получила повреждения, и двигаться дальше стало невозможно. В 9:55 (MSK+1) спасатели ПСС Тольятти прибыли на катере на место происшествия.

В 11:15 пострадавших удалось доставить на берег. Одновременно с этим четверо отдыхающих на сапбордах попросили о помощи. Их также доставили на берег на спасательном катере.

Георгий Портнов