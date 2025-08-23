В Перми из-за капремонта закроется половина Красавинского моста

В Перми с завтрашнего утра 24 августа изменится движение по Красавинскому мосту. Как сообщают в краевом минтрансе, на мосту завершаются подготовительные работы по закрытию правой половины объекта, по ней транспорт движется из Закамска в сторону шоссе Космонавтов.

В воскресенье движение транспорта перезапустят на левый мост, а правый закроют для проведения работ. Транспорт будет двигаться по двум полосам в сторону Закамска и по двум полосам из Закамска в сторону шоссе Космонавтов.

По информации ФКУ Упрдор «Прикамье», сейчас ведутся работы по капитальному ремонту моста. Сейчас подрядчик выполняет работы по очистке бетонных поверхностей опор и пролетных строений под мостом. После закрытия движения рабочие приступят к демонтажным работам. Покрытие моста отфрезеруют, демонтируют деформационные швы, а так же будут менять опоры наружного освещения и ограждений.

Красавинский мост через Каму был открыт 21 октября 2005 года, с этого времени он ни разу не закрывался на капитальный ремонт. Капремонтом Красавинского моста на участке дороги Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь занимается московское ООО «Евротрансстрой». Стоимость контракта составляет 5,6 млрд руб. Срок исполнения работ — до 12 ноября 2027 года.