Проектированием аквапарка в Перми занимается испанская компания

Проектированием аквапарка в микрорайоне Камская долина занимается испанская компания, сообщил гендиректор застройщика «Железно» Юрий Захаров на форуме «Города будущего» в Перми. Кировская группа «Железно» выиграла на торгах право комплексного развития территории в Камской долине. Компания должна возвести там жилье, аквапарк, а также новый картодром на другой площадке по шоссе Космонавтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Железно Фото: Железно

«Уникальность проекта в том, что региональные власти впервые попросили компанию «Железно» построить такой социально-значимый объект, которого городу не хватало, – круглогодичный аквапарк. И нам в составе договорной документации с регионом прописали все, включая даже количество горок для включения в состав этого проекта. Поэтому сейчас объект проектируется испанской компанией – одним из мировых лидеров по проектированию аквапарков», - рассказал Юрий Захаров.

Минувшим летом девелопер «Железно» выиграл торги на право КРТ в микрорайоне Камская долина. В феврале на градсовете представители застройщика рассказали о мастер-плане будущего района. По договору комплексного развития, помимо 330 тыс. кв. м жилья, девелопер построит школу на 1050 мест и детский сад на 350 мест. Площадь аквапарка в Камской долине, в районе улиц Спешилова и Маршала Жукова, составит не менее 40 тыс. кв. м. На участке вдоль шоссе Космонавтов компания построит картодром и передаст его властям.