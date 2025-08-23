Площадку у самарского ТЦ «ВиваЛэнд» предложили застроить жильем

ООО «Рубин» выступило с предложением застроить многоэтажным жильем участок в районе торгового центра «Вива Лэнд» в Самаре. Проект был рассмотрен на публичных слушаниях. Заключение по итогам общественных обсуждений опубликовала самарская администрация.

Под застройку рассматривается территория в Кировском районе города площадью более 1,4 тыс. кв. м. Она находится в районе пересечения проспекта Кирова и улицы Свободы.

Горожане разделились во мнении, стоит ли поддерживать проект. Часть проголосовала «за», часть выступила против.

Сторонники инициативы отметили, что на территории района не хватает новых жилых площадей. Противники проекта пожаловались на отсутствие необходимой социальной инфраструктуры и нехватку парковочных мест. Чиновники пообещали учесть мнение участников публичных слушаний.

Георгий Портнов