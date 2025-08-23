В Екатеринбурге на ЕКАД погиб пешеход

Пешеход погиб в ДТП на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД). Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Водитель автомобиля «Газель» наехал на пешехода, который вышел на проезжую часть. 26-летний житель Екатеринбурга погиб до приезда медиков. ДТП произошло 22 августа в 14.00 на 88 км ЕКАД.

За рулем «Газели» находился 64-летний мужчина, он имел водительский стаж 37 лет. Во время аварии он был трезвым. Сотрудники полиции проводят следственные действия и устанавливают, в каком состоянии был пешеход. В ГИБДД напомнили, что дорогу необходимо пересекать по пешеходным переходам, , а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

Анна Капустина