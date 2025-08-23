В Самаре на «ВолгаФесте» поговорят о клубе «ТамТам» и отыщут пляжные артефакты

В Самаре стартовал фестиваль набережных «ВолгаФест». На его площадке проходят перформансы, концерты, выступления артистов театра и мастер-классы. Об этом сообщают организаторы проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В субботу, 23 августа, деятель культуры и представитель российского музыкального бизнеса Илья Бортнюк проведет творческую встречу с гостями и расскажет о том, как работал в культовом столичном клубе «ТамТам», где впервые выступили группы «Король и Шут», Tequilajazzz и «Химера», и организовывал концерты исполнителей, среди которых были Massive Attack, Sonic Youth и Einsturzende Neubauten.

В этот же день автор научпоп-медиа УХА Ярослав Левин выступит с лекцией об истории комиксов. Также на фестивале работает музей «пляжной культуры», где вместе с посетителями организаторы собирают тематические артефакты и обсуждают их.

Вечером на сцене на пляже выступит после воссоединения известная самарская группа Bajinda behind the enemy lines, которая была популярна в 2000-е и 2010-е годы. «ВолгаФест» завершится в воскресенье, 24 августа.

Георгий Портнов