Инфляция в Курганской области замедлилась до 10,3%

В июле инфляция в Курганской области составила 10,3% против 11,1% в июне. По стране показатель находился на уровне 8,8%, сообщает пресс-служба курганского отделения Уральского ГУ Банка России.

Годовой рост цен на продовольственные товары снизился с 14,3% до 13,8%. В июле заметнее всего подешевели овощи, так как в регионе собрали больше помидоров, картофеля, капусты, огурцов и свеклы, чем обычно благодаря проведенной ранее подготовке посевных площадей и хорошей погоде в период сбора ранних сортов овощей. Яйца продолжили уменьшаться в цене, что происходило из-за продолжающегося роста их производства как в целом по стране, так и в регионе. В июле подешевели отдельные молочные продукты. Сезонное увеличение производства и переработки позволило расширить предложение продукции, при изготовлении которой требуется большое количество сырого молока, например, сливочного масла и сливок. Выросли цены на продукты, содержащие кофе и какао. Ожидания по урожаю кофе и какао-бобов снова ухудшились, поэтому производители и поставщики продолжили закладывать рост издержек на сырье в цены.

Инфляция на непродовольственные товары составила 4,9% после 5,9% в начале лета. Подорожали меховые изделия, выросли цены на телевизоры и смартфоны. Хотя летом спрос на меховые изделия низкий, некоторые покупатели приобретали их заранее, чтобы успеть до сезонного удорожания. Кроме этого, продавцы включали в цены затраты на хранение и поддержание ассортимента. После периода длительного снижения умеренно выросли цены на телерадиотовары и средства связи. Увеличение стоимости комплектующих и рост логистических затрат ввиду географической удаленности от крупных логистических центров привели к росту цен на телевизоры и смартфоны. Подорожали и печатные издания из-за роста издержек производителей и ретейлеров на производство и реализацию. В то же время подешевели компьютеры, электроника и техника. Охлаждение потребительского кредитования, снижение спроса на эти товары, а также укрепление рубля привели к тому, что цены на них в июле стали ниже.

Инфляция на услуги замедлилась с 15% до 13,7%. Заметнее всего подорожали жилищные и коммунальные услуги. В июле была проведена индексация тарифов на услуги ЖКХ, вызванная в том числе потребностью в обновлении и поддержке действующей коммунальной инфраструктуры. Выросли цены на отдельные бытовые услуги, в частности поклейку обоев и облицовку плиткой. Повышенный спрос, обусловленный в том числе расширением индивидуального жилищного строительства в регионе, позволил продолжить перекладывать возросшие издержки, в том числе на оплату труда и необходимые материалы, в конечные цены услуг. Подешевели услуги пассажирского транспорта. Цены на авиабилеты и железнодорожные перевозки стали несколько ниже, что отчасти связано с изменением Росстатом методологии наблюдения. Кроме того, для поддержания пассажиропотока в регионе на отдельных регулярных авиарейсах были возобновлены маркетинговые акции. В июле снизилась стоимость услуг в сфере зарубежного туризма. В основном на это повлияли остающийся крепким рубль и конкуренция за туристов на отдельных направлениях.