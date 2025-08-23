Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ставрополье скончался попавший в ДТП 15-летний мотоциклист

Подросток-мотоциклист, пострадавший накануне в ДТП в Георгиевском округе, скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», на кануне в пос. Шаумянском Георгиевского округа, на пересечении ул. Советской и пер. Ахметского, 15-летний мотоциклист не уступил дорогу «Лада Гранте», которая ехала по главной дороге.

Несовершеннолетний был госпитализирован множественными ранениями.

Наталья Белоштейн

