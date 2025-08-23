Полиция выясняет обстоятельства ДТП с двумя пострадавшими в Балакове

В результате ДТП в Балакове Саратовской области пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в 05:05 сегодня, 23 августа, в районе дома № 14 по Саратовскому шоссе. Там столкнулись автомобили Renault Arkana, за рулем которого находился мужчина 1969 года рождения, и BMW под управлением мужчины 1983 года рождения.

В результате аварии пострадали водитель Renault Arkana и его пассажир — женщина 1954 года рождения. Их увезли в лечебное учреждение.

Павел Фролов