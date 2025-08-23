В Самарской области пять часов тушили пожар на базе отдыха

Вечером в пятницу, 22 августа, в Самарской области на базе отдыха «Лесные тропы» произошел пожар. Информация о происшествии Муранском бору в Шигонском районе поступила на пульт оперативных служб в 22:56 (MSK+1). Об этом сообщает региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

На место прибыли четыре пожарных расчета. Установлено, что горели два жилых дома и хозяйственные постройки на площади 210 кв.м.

Пожар удалось локализовать в 23:58. Огонь был полностью потушен в 0:28.

Последствия возгорания ликвидировали до 4:00. Огонь тушили 13 человек личного состава. Никто не погиб и не пострадал.

Георгий Портнов