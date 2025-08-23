ТАСС: фигурант дела о теракте в «Крокусе» агитирует сокамерника читать Коран

Фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» регулярно читает Коран и совершает молитвы в следственном изоляторе. При этом он склоняет к тому же своего сокамерника, обвиняемого также в преступлениях террористической направленности. Об этом сообщил ТАСС представитель защиты последнего.

Адвокат рассказал, что во время очередной встречи подзащитный пожаловался на соседа по камере. «Зачастую в агрессивной форме пытается склонить моего доверителя принять ислам»,— отметил юрист.

Участвующий в судебных разбирательствах по делу источник рассказал агентству, что все предполагаемые исполнители теракта почти не обращают внимания на происходящее на заседаниях и не поднимают головы. По его словам, суд вряд ли завершит рассмотрение дела до конца года.

Судебный процесс по делу о нападении в «Крокус Сити Холл» начался 4 августа и проходит в закрытом режиме. Заседания проводятся под руководством коллегии 2-го Западного окружного военного суда. По делу проходят 19 фигурантов.