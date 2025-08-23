Под Нижним Тагилом мотоциклист превысил скорость и погиб

Водитель мотоцикла погиб под Нижним Тагилом, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. Он превысил скорость, из-за чего попал в ДТП.

Мотоциклист на Honda 600 ехал в Нижний Тагил из поселка Уралец. Он выбрал небезопасную скорость движения, из-за чего его мотоцикл перевернулся. ДТП произошло примерно в 23 часа в пятницу, 22 августа, на 18 км автодороги Нижний Тагил — Висимо — Уткинск — Усть-Утка.

Водитель скончался до прибытия скорой помощи. Он жил в Нижнем Тагиле, имел стаж вождения мотоцикла три года, не привлекался к ответственности и имел необходимую экипировку. Пока результатов медико-судебной экспертизы нет, поэтому не известно, в каком состоянии находился водитель.

Анна Капустина