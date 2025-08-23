В Саратовской области за сутки огнеборцы потушили 12 пожаров

На территории Саратовской области огнеборцы за минувшие сутки ликвидировали 12 пожаров. В девяти случаях из них горели мусор и сухая растительность, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, в поселке Прудовой Ершовского района загорелся находившийся на открытой площадке автомобиль. В поселке Шиханы Вольского района горела дача на 15 кв. м.

В Марксе произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. Огонь охватил 3 кв. м, погиб мужчина. Специалисты выясняют причину случившегося.

Павел Фролов