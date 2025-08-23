Xinhua: Китае строит на границе с Россией сухой порт для наращивания торговли

В приграничном китайском городе Суйфэньхэ, расположенном в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны, активно строят новый китайско-российский международный порт товарной логистики. Об этом 23 августа сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Площадь проекта составляет 23 738 кв. м, а общие инвестиции в него оцениваются в 120 млн юаней, что примерно равно $17 млн по текущему курсу Центрального банка Китая. В рамках комплекса планируют создать современный высококлассный международный центр для демонстрации, хранения и перераспределения товаров, а также построить офисные здания «звездного» уровня и тематические гостиницы.

Новый логистический хаб станет важным элементом для поддержки компаний электронной коммерции, предоставляя развитую инфраструктуру и интеллектуальные услуги, пишет Xinhua. Сочетание передовых технологий и эффективной логистики, как ожидается, позволит значительно расширить возможности обеих стран в области международных перевозок и торговли.

Суйфэньхэ граничит с российским Приморским краем. По данным таможни Харбина, за период с января по июль 2025 года объем товарооборота между Россией и провинции Хэйлунцзян увеличился на 3,5% и достиг 139,61 млрд юаней (около $19,5 млрд).