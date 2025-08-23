Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ульяновской области пройдет суд по делу о нападении на полицейского после ДТП

Жительница Ульяновской области обвиняется в оскорблении полицейского и нападении на него. Ей инкриминируются преступления по ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Преступление было совершено 18 мая 2025 года. По версии следствия, 40-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения попала в ДТП.

На место аварии приехал полицейский и предложил женщине сесть в служебный автомобиль пройти медосвидетельствование. Обвиняемая отказалась, публично оскорбила инспектора и ударила его по ноге и лицу.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы на рассмотрение в суд.

Георгий Портнов