В Ульяновской области пройдет суд по делу о нападении на полицейского после ДТП
Жительница Ульяновской области обвиняется в оскорблении полицейского и нападении на него. Ей инкриминируются преступления по ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Преступление было совершено 18 мая 2025 года. По версии следствия, 40-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения попала в ДТП.
На место аварии приехал полицейский и предложил женщине сесть в служебный автомобиль пройти медосвидетельствование. Обвиняемая отказалась, публично оскорбила инспектора и ударила его по ноге и лицу.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы на рассмотрение в суд.