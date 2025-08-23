В Энгельсе за благоустройство мемориала предлагают 1,2 млн рублей

МБУ «Ритуал» города Энгельс Саратовской области объявило аукцион на благоустройство мемориала умершим от ран в госпиталях. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Объект расположен по адресу: г. Энгельс, просп. Строителей, 19. Работы необходимо выполнить до 30 сентября этого года. Гарантийный срок на них составляет не менее 12 месяцев.

Подрядчику предстоит выполнить облицовку торцов клумб, ремонт и облицовку ступеней, устройство брусчатки вокруг памятника. В перечне работ также погрузка в транспорт строительного мусора и перевозка грузов I класса на расстояние 10 км.

Извещение о закупке размещено 22 августа. Заявки принимаются до 29 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,2 млн руб.

Павел Фролов