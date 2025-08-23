План по вводу жилья в Татарстане на 2025 год выполнен на 81%

В Татарстане с начала года введено в эксплуатацию 2,638 млн кв. метров жилья, что составляет 81% от годового плана. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства республики.

Наибольший объем введенного жилья приходится на сектор индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — 1,942 млн кв. метров. В коммерческом сегменте план выполнен на 34%: застройщики сдали 72 многоквартирных дома общей площадью свыше 578 тыс. кв. метров.

Программа социальной ипотеки реализована на 73%: из запланированных 35 домов сдано 15, что составляет 118 тыс. кв. метров.

Для детей-сирот заключены контракты на 204 квартиры. Субсидии на приобретение жилья получили 49 молодых семей, еще 20 находятся в процессе выбора жилья. Для многодетных семей с пятью и более детьми из 27 выданных сертификатов реализовано 9.

