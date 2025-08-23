В Саратове выплатили выкупную стоимость за аварийное жилье благодаря прокуратуре

В Саратове прокуратура добилась выплаты собственнику выкупной стоимости за аварийную квартиру в размере свыше 5,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Волжского района Саратова выяснила, что местной жительнице принадлежала квартира в доме, который в 2020 году признали аварийным и подлежащим сносу. При этом органы местного самоуправления долгое время бездействовали в части принятия решения об изъятии для муниципальных нужд жилого помещения с выплатой выкупной стоимости собственнику.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд обязать администрацию Саратова выплатить выкупную стоимость за аварийное жилье. Требование удовлетворено, решение исполнено.

Павел Фролов