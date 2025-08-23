СК проводит проверку по факту столкновения судна и гидроцикла под Саратовом

В Саратовской области столкнулись маломерное судно и гидроцикл. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Столкновение произошло накануне, 22 августа, в акватории реки Волги Волгоградского водохранилища в районе железнодорожного моста Саратов — Энгельс. В результате телесные повреждения получили водитель гидроцикла и его несовершеннолетний пассажир. Их увезли в лечебное учреждение.

Следователи Западного МСУТ СК России изучили место происшествия. Специалисты проводят необходимую проверку.

