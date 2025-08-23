Премиальное жилье в Перми стоит в среднем 281 тыс. рублей за кв. м

Средняя стоимость премиальных квартир в новостройках Перми составляет в среднем 281,4 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщает сервис «Объектив.РФ». Доля сделок с премиальным жильем в общем числе договоров долевого участия в строительстве и договоров уступки прав требования в Перми составляет 0,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По оценкам экспертов сервиса, такие дома редко полностью продаются до ввода в эксплуатацию. Чаще всего продажи премиум-квартир идут еще несколько лет после завершения строительства объекта. При этом премиальная недвижимость, как правило, минимально чувствительна к рыночной конъюнктуре.

Лидером среди всех городов в территориях присутствия «Объектив.РФ» по средней цене квадратного метра в сегменте «премиум» стала Тюмень – один кв. м новостройки в таком доме оказался на уровне 374,6 тыс. руб. На втором месте Екатеринбург – в этом городе покупателю квартиры в строящемся доме премиум-класса придется заплатить в среднем 366,9 тыс. руб. за 1 кв. м. Замыкает тройку Хабаровск – средняя цена квадратного метра премиальной недвижимости здесь составила 290,5 тыс. руб.