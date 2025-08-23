Под Волгоградом во время атаки БПЛА пострадали люди, подключилась прокуратура

Сегодня, 23 августа, в результате очередной атаки беспилотников на Волгоградскую область получил повреждения фасад многоквартирного жилого дома в городе Петров Вал Камышинского района. К сожалению, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура Волгоградской области контролирует соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. С этой целью надзорный орган взаимодействует со всеми ведомствами. На место происшествия выезжал и.о. Камышинского городского прокурора Николай Ларионов.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что регион подвергся очередной массированной атаке БПЛА в ночь на 23 августа. В результате падения одного из вражеских аппаратов в районе ул. Ленина города Петров Вал близ многоэтажного жилого дома пострадали трое жителей, включая ребенка. Господин Бочаров уточнил, что угрозы для их жизни нет.

Также глава региона подчеркнул: падение обломков БПЛА привело к возгоранию сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Специалисты локализовали очаг, угрозы населенному пункту нет.

Павел Фролов