В Ставрополье в ДТП подросток получил множественные ранения

В пос. Шаумянском Георгиевского округа, на пересечении ул. Советской и пер. Ахметского, с множественными травмами в больницу доставлен 15-летний подросток-водитель. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Несовершеннолетний не уступил дорогу «Лада Гранте», которая двигалась по главной дороге. Сейчас за его жизнь борются врачи.

«Автоинспекторы выясняют, при каких обстоятельства ребенок оказался за рулем спортинвентаря на дороге общего пользования в нарушение действующего законодательства РФ»,— отметили в пресс-службе ведомства.

Детали происшествия уточняются.

Наталья Белоштейн