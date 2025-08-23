Казань вошла в пятерку недорогих городов России для путешествий осенью

Казань вошла в пятерку самых бюджетных городов для осенних путешествий по России. Об этом сообщают «Известия».

В список также попали Калининград, Самара, Санкт-Петербург и Уфа. Стоимость билетов в Калининград и Самару составляет около 6 тыс. руб. на человека.

Для путешественников из Санкт-Петербурга самыми доступными направлениями остаются Москва, Калининград и Минеральные Воды. В сентябре самые низкие цены на проживание ожидаются в Краснодаре, Феодосии, Ессентуках и Минеральных Водах, где ночь обойдется до 4 тыс. руб. В Судаке, Мурманске и Новосибирске стоимость проживания может доходить до 4,3 тыс. руб. за ночь.

Среди зарубежных направлений самым бюджетным станет Ереван, где билет в одну сторону стоит от 14,2 тыс. руб. На втором месте — Баку с ценой 14,4 тыс. руб., а замыкает тройку Стамбул с билетом за 15,7 тыс. руб.

Влас Северин