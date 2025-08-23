Российский дизайнер Артемий Лебедев, назвавший Пермь «затхлой», сменил мнение о городе

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев, назвавший в прошлом году Пермь «затхлым городом», приехал в столицу Прикамья на форум развития «Города будущего». Вместе с мэром Перми Эдуардом Сосниным и директором института территориального планирования Еленой Ермолиной он прогулялся по городским локациям – от набережной до «Зеленого кольца». Свое мнение об увиденном Артемий Лебедев высказал на видео, опубликованном в telegram-канале Эдуарда Соснина.

Дизайнер заявил, что не был в Перми 12 лет. «Очень крутое развитие, очень круто город скакнул вперед. Есть на что посмотреть: эспланада преобразилась вообще нереально, набережная», - поделился впечатлениями господин Лебедев.

Сегодня, на второй день форума «Города будущего», Артемий Лебедев будет участвовать в паблик-токе. В мероприятии может также принять участие мэр Перми.

Напомним, что в июне 2024 года известный дизайнер прокомментировал демонтаж арт-объекта «Пермские ворота», назвав Пермь «затхлым городом». Об этом он сообщил в выпуске новостей на своем ютуб-канале «Студия Артемия Лебедева». Господин Лебедев отметил, что десять лет назад краевая столица была яркой и интересной. «Я не помню ни одной новости из этого города за последние пару лет, кроме того, что там снесли остатки культурной революции»,— отметил блогер. Артемий Лебедев подчеркнул также, что является автором городского логотипа в виде красной буквы П. Кроме этого, по его словам, он разрабатывал проект городских автобусных остановок, которые позже заменили на варианты «чудовищного качества».