В Казани за сутки произошло 132 ДТП, пострадал один человек

За последние 24 часа на дорогах Казани произошло 132 аварии. В одном из ДТП пострадал 1 человек, погибших нет. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

За сутки задержаны 7 водителей в состоянии опьянения и 3 человека без прав. К административной ответственности привлечены 3 пользователя электросамокатов за нарушения ПДД. В территориальные отделы полиции доставлены 7 граждан по подозрению в совершении преступлений.

Сотрудники ГАИ оформили 58 случаев через центры обработки ДТП и 29 аварий непосредственно на местах происшествий.

Влас Северин