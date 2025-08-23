Фестиваль «Княжий двор», выставка «Творческий мост — Новосибирск 2025» и концерт «Под жарким небом Испании»

Что ждет гостей фестиваля «Княжий двор», организаторы которого обещают воссоздать атмосферу Древней Руси, где пройдет выставка «Творческий мост — Новосибирск 2025», на котором представят работы корейских художников, и какие произведения прозвучат на концерте «Под жарким небом Испании». Эти и другие мероприятия — в афише «Ъ-Сибирь».

23 августа (Суббота)

В ДК Железнодорожников пройдет музыкальный фестиваль Siberian K-Core Fest. Он посвящен набирающему популярность жанру K-Core — смешению корейской поп-музыки и тяжелых гитарных риффов. В программе заявлены шоу от известных исполнителей, тематическая ярмарка, интерактивные игры. Начало в 12:00.

24 августа (воскресенье)

В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «На солнечной стороне улицы». На сцене выступит джаз-оркестр «Сибирский диксиленд», который исполнит популярные мелодии XX века в стиле «дикси». Начало в 18:00.

В кино-кафе «Премьера» (кинотеатр «Победа») пройдут «Бессоновские чтения». Это литературный стендап, где семь актеров новосибирских театров будут рассказывать истории, посвященные осени. Начало в 18:00.

25 августа (понедельник)

В Новосибирском государственном краеведческом музее открылась выставка «Творческий мост — Новосибирск 2025». Экспозиция организована Международной академией дизайна и Ассоциацией выпускников университета Хонгик (HIGSDA) из Республики Корея. Первый показ работ корейских дизайнеров прошел в 2020 году в Москве. Он был приурочен к 30-летию дипломатических отношений между Республикой Корея и Россией. В 2022-м прошла ответная выставка в Сеуле, после чего проект ежегодно реализуется в Новосибирске и других городах России и мира. Экспозиция включает более 190 экспонатов. Начало в 12:00.

26 августа (вторник)

В Доме ученых СО РАН открылась выставка классического офорта (вид печатной графики) художников из собрания Евгения и Марины Назимко «Искусство черного и белого». Экспозиция включает работы русских офортистов от первых гравюр, изображающих представителей коренного населения Сибири 1775 года, до работ современных художников-графиков. Начало в 10:00.

В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Под жарким небом Испании». На сцену выйдет Русский академический оркестр. Музыканты перенесут гостей в атмосферу солнечной Испании. В программе вечера — увертюра к опере «Кармен» Жоржа Бизе, «Испанский танец» Дмитрия Шостаковича, «Серенада Дон Кихота» Дмитрия Кабалевского, «Маритана» из музыки к пьесе «Дон Сезар де Базан» Георгия Свиридова и другие произведения. Начало в 19:00.

27 августа (среда)

В театре «Старый дом» покажут пьесу «Сиротливый запад» Мартина МакДонаха. Постановку представит режиссер Сергей Федотов. Главные герои комедии — два брата, связанные не только взаимными обидами и ненавистью, но и общей тайной о смерти отца. Автор произведения разворачивает сложные отношения родственников в острокомедийной форме, усиливая таким образом эффект от идей постановки. Начало в 19:00.

28 августа (четверг)

В Новосибирской государственной филармонии в рамках международного органного фестиваля пройдет творческая встреча с музыкантами Евгенией Лисицыной и Петром Терменом. Евгения Лисицына — легенда мирового органного искусства. Профессиональную известность она получила благодаря авторским переложениям оркестровой музыки для органа. Петр Термен — академический и электронный музыкант, композитор, исполнитель на терменвоксе, педагог и руководитель Школы терменвокса в России. Начало в 14:00.

29 августа (пятница)

В парке культуры и отдыха «Заельцовский» откроется фестиваль «Княжий двор», который продлится до 31 августа. Организаторы воссоздадут эпоху Средневековья и погрузят зрителей в атмосферу Древней Руси. Гостей фестиваля ожидают поединки по историческому средневековому бою, мастер-классы по традиционным древним ремеслам, лекции по истории Древней Руси, а также ярмарка с изделиями средневековья. Начало в 14:00

Александра Стрелкова