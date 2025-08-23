Курс доллара. Прогноз на 25–29 августа

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Российский валютно-энергетический рынок может получить порцию негатива В фокусе мировых рынков по-прежнему остается развитие геополитических событий и прогнозы на вероятность дальнейших мирных переговоров. В числе оптимистичных для российской экономики факторов — новость о том, что годовая инфляция в России в июле продолжила снижение. При этом российский валютно-энергетический рынок может получить порцию негатива в случае, если продолжится давление США на Индию, чтобы она отказалась от покупок российских энергоносителей. В центре внимания — последствия выступления главы Федрезерва США на экономическом симпозиуме и сигналы по сентябрьскому движению ставки, где многие участники рынка сходятся на вероятности ее снижения. На стороне американского доллара — данные по ускорению деловой активности в США в августе благодаря производственному сектору.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Курс рубля продолжит движение в диапазоне 79–83 руб./$ Курс рубля в начале следующей недели может перейти к росту. Поддержку национальной валюте окажет приближение периода налоговых выплат: в преддверии ключевой даты уплаты налогов — 28 августа — компании будут продавать валютную выручку для создания рублевых резервов. Однако во второй половине недели предложение валюты на рынке сократится, в результате чего рубль может перейти к снижению и по итогам недели продемонстрировать умеренное ослабление. Учитывая эти факторы, полагаем, что курс рубля продолжит движение в диапазонах 11–11,5 руб./CNY с тяготением к его середине и 79–83 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист Спрос на валюту преимущественно продолжит определяться трансакционным спросом для оплаты импорта Пик крепкого рубля уже позади, курс закрепляется выше 80 за доллар. Есть признаки постепенного восстановления импорта. В августе традиционно высокий уровень импорта туристических услуг. Предложение валюты, напротив, умеренное, так как квартальные налоги уже уплачены и налоговый период лишь отчасти поддерживает курс во второй половине месяца. В среднесрочной перспективе рубль продолжит дешеветь, отражая снижение спроса на рублевые активы на фоне снижения ключевой ставки. Тем не менее снижение будет относительно умеренным, ставки все равно останутся высокими в реальном выражении и не стоит ждать существенного восстановления оттока капитала. Спрос на валюту преимущественно продолжит определяться трансакционным спросом для оплаты импорта, который будет испытывать давление на фоне сохранения высоких реальных ставок. А в ближайшую неделю курс сохранится в районе 80 руб./$.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Доллар укрепляется на фоне жестких сигналов со стороны отдельных представителей Федрезерва США Обменные курсы рубля вышли из краткосрочного диапазона волатильности на фоне отсутствия позитивных новостей со стороны геополитики и роста ожиданий затягивания переговоров и решений. Тем временем доллар укрепляется на фоне жестких сигналов со стороны отдельных представителей Федрезерва США, что оказывает давление на рубль. Динамика недельных цифр по инфляции в РФ увеличивает вероятность аналогичного июлю шага ЦБ РФ на сентябрьском заседании, также подрывая фундаментальный интерес к рублю.