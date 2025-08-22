Путин: у России нет недружественных стран, есть недружественные элиты

Президент России Владимир Путин заявил, что у России нет недружественных стран, есть недружественные элиты в некоторых государствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У нас нет недружественных стран, у нас есть недружественные элиты в некоторых странах»,— сказал глава государства на встрече с работниками атомной отрасли (цитата по ТАСС).

В марте 2022 года правительство России утвердило перечень недружественных стран. В него вошли страны ЕС и еще 21 государство.