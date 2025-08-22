Путин обсудил с Фальковым поступления в вузы

Президент России Владимир Путин обсудил с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым вопросы поступления в вузы. На встрече с сотрудниками атомной отрасли глава государства отметил рост числа абитуриентов, выбирающих инженерные и педагогические специальности, что свидетельствует о результатах работы в этой сфере, передает ТАСС.

Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на положительную динамику, необходимо продолжать работу для дальнейшего улучшения ситуации. Он также добавил, что в этом году значительное количество школьников выбрали физику, математику, химию и биологию в качестве основных предметов для сдачи ЕГЭ, что свидетельствует о повышении интереса к инженерным профессиям.