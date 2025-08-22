Путин: в России созданы прототипы квантовых компьютеров

Президент России Владимир Путин сообщил о сборке первых прототипов квантовых компьютеров с высокой вычислительной мощностью. Об этом президент заявил на встрече с представителями атомной отрасли.

«Разрабатывать новые лекарства, вакцины, материалы, быстро обрабатывать колоссальный объем данных позволяют квантовые компьютеры. Благодаря усилиям Росатома в России уже собраны прототипы таких систем», — сказал господин Путин (цитата по ТАСС).

По его словам, эти технологии будут востребованы для установок класса «Мегасайенс», создаваемых в Сарове. Глава государства также сообщил о строительстве в Обнинске крупнейшего в Европе завода по производству радиофармпрепаратов для диагностики и лечения онкологических заболеваний.