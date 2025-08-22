На Ставрополье планируют расширить сеть метеопостов и восстановить лесополосы

В Ставропольском крае планируют расширить сеть метеопостов и усилить защиту от градобоя. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

В крае также планируют развить мелиорацию и восстановить лесополосы, поддержать плодоводство и строительство теплиц. По данным господина Владимирова, в отрасли сельского хозяйства региона работают более 180 тыс. человек.

«Впереди серьезная работа, чтобы увеличить производство сельхозпродукции на 25% к 2030 году и убрать зависимость от импорта», — подытожил губернатор.

Константин Соловьев