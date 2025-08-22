Троих пензенцев будут судить за неправомерный доступ к компьютерной информации

В Пензе суд рассмотрит в отношении трех жителей областного центра и региона уголовное дело о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 2 ст. 138 и ч. 3 ст. 272 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Согласно релизу, в мае прошлого года в Пензе 24-летний местный житель договорился с двумя сотрудниками офиса одного из операторов сотовой связи, чтобы те раскрывали ему содержание телефонных переговоров одного из абонентов. Работники оператора передавали подозреваемому детализацию телефонных переговоров абонента и получили за это определенную сумму денег.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники регионального УФСБ. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов