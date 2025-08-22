Трамп допустил введение пошлин или санкций против РФ через две недели

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста, сколько времени он дает президенту России Владимиру Путину на урегулирование конфликта на Украине, сказал: две недели.

Затем Дональд Трамп заявил, что в зависимости от динамики в украинском вопросе может прибегнуть к санкциям, пошлинам или выходу из переговорного процесса. Решение, по его словам, будет принято через две недели. Свои заявления президент США сделал на пресс-конференции в Белом доме.

«Я думаю, через две недели я пойму отношение России, и, честно говоря, Украины. Нужны двое. Если война в Украине не будет прекращена, я приму очень важное решение через две недели»,— заявил Дональд Трамп. На днях в Белом доме заявили, что США занялись подготовкой встречи президентов России и США.

Дональд Трамп ранее выдвигал ультиматум: если Россия не завершит боевые действия на Украине — тогда тоже назывался срок в две недели, — то он может ввести против нее вторичные санкции, а товары ее стран-партнеров обложить пошлинами в 100%. Вскоре состоялась встреча президентов РФ и США на Аляске, и потом Дональд Трамп про этот ультиматум не упоминал.