Трамп допустил приглашение Путина на ЧМ-2026 в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что может пригласить российского коллегу Владимира Путина на чемпионат мира по футболу, который состоится в Соединенных Штатах в 2026 году.

«Владимир Путин, я думаю, возможно, приедет или нет,— сказал господин Трамп (трансляция выступления велась на YouTube-канале Белого дома).— Зависит от того, как будут развиваться события».

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В феврале 2022 года FIFA и UEFA отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.

