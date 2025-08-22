Экс-губернатор Кировской области Белых требует от РФ компенсацию в 10 млн рублей

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых подал иск к Минфину России. Свердловский районный суд Перми приступил к его рассмотрению, следует из данных картотеки.

Суть дела не раскрывается. «РБК-Пермь» сообщает, что господин Белых требует 10 млн руб. в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование по статьям о злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

Никита Белых был избран депутатом заксобрания Пермской области в начале 2000-х, в 2009-м назначен губернатором соседней — Кировской области. 24 июня 2016 года господина Белых задержали с поличным при получении взятки в размере €200 тыс. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора к восьми годам колонии строгого режима, а также запретил занимать государственные должности три года после выхода на свободу. Вину Никита Белых не признал. Отбывал срок в ИК-5 под Рязанью. В июне 2024-го господин Белых вышел на свободу и вернулся в Пермь.

Компенсация может быть использована для выплаты штрафа по делу о взятке, назначенного Никите Белых в 2018 году. На данный момент выплачено 4,9 млн, общая сумма штрафа — 48,2 млн руб.