Под Саратовом под суд пойдет житель Москвы за травмы подростка в спортшколе

Энгельсский районный суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело об оказании услуг, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), в отношении 55-летнего жителя Москвы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, вечером 17 октября прошлого года пришедший на пробное занятие по спортивному туризму в муниципальную спортивную школу в Энгельсе подросток во время выполнения упражнения на тренажере сорвался и упал с трехметровой высоты. Он получил множественные переломы.

Как выяснилось, в спортшколе в нарушение требований ГОСТа был установлен самодельный тренажер «стенд с зацепами», руководитель учреждения не обеспечил безопасную эксплуатацию спортивного инвентаря. В ближайшее время уголовное дело направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов