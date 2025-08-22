Суд обязал «Альфа-банк» опубликовать контррекламу на НТВ и «Первом канале»

Арбитражный суд Москвы признал телерекламу «Альфа-банка» недостоверной и обязал за свой счет разместить контррекламу на «Первом канале» и НТВ, сообщает пресс-служба Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Контрреклама, согласно решению суда, должна показываться семь дней подряд, четыре раза в сутки: два раза с 14:00 до 16:00 и еще два — с 20:00 до 22:00 мск.

Суд постановил, что в начале сообщения на красном фоне должна быть надпись «Контрреклама на основании решения суда». Затем 10 секунд должно демонстрироваться сообщение из первоначальной рекламы, но с исправлениями.

Иск был подан Федеральном антимонопольной службой. В рекламе «Альфа-банка» сообщалось, что каждый клиент получит 20 акций крупнейших компаний. ФАС указала, что для этого нужно было открыть брокерский счет и купить ценные бумаги на сумму от 1 тыс. рублей, но эти условия в рекламе не оговаривались.