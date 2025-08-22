Масштабное внедрение искусственного интеллекта в Прикамье увеличит ВРП на 181,3 млрд рублей

Активное использование искусственного интеллекта в различных сферах промышленности и экономики приведет к существенному приросту валового регионального продукта. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на полях пермского форума развития «Города развития». По прогнозам господина Ведяхина, к 2030 году прирост ВРП в регионе составит 181,3 млрд руб. «Сильнее всего внедрение ИИ отразится на обрабатывающем производстве - 64,7 млрд руб., добыче полезных ископаемых - 52,9 млрд руб. и торговле - 15,7 млрд руб.», - поделился данными аналитиков господин Ведяхин.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка отметил, что без использования возможностей искусственного интеллекта уже невозможна реализация больших инфраструктурных инвестиционных проектов. «Новые технологии дают новое качество, новую скорость строительства и позволяет воплощать в жизнь интересные и инженерные решения», - говорит господин Ведяхин.

Один из проектов, который поменяет инфраструктуру регионов, о котором рассказал Александр Ведяхин - высокоскоростная магистраль (ВСМ), которая соединит Москву и Санкт-Петербург. После планируется проложить магистрали из столицы в Екатеринбург, Адлер, Минск и Рязань. Это рекордный проект по капиталоемкости в истории России, который будет реализовываться по принципу концессии. Основной объем заемного финансирования обеспечит синдикат банков во главе со «Сбербанком». «Помимо рабочих мест, проект даст долгосрочный социальный эффект: улучшение транспортной доступности откроет жителям регионов больше возможностей для получения образования, медицинских услуг и участия в культурной жизни страны. Это повысит качество жизни и сократит разрыв в уровне развития между столицами и регионами», - убежден господин Ведяхин.