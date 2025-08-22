В Саратове оштрафовали директора образовательного учреждения за служебный подлог

В Саратове суд вынес приговор в отношении 59-летней директора муниципального образовательного учреждения по уголовному делу о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, фигурантка приняла на различные должности троих своих знакомых. Годами они фактически не работали, а их зарплату она передавала в распоряжение иных лиц, исполнявших обязанности этих работников.

Фигурантка предоставляла в бухгалтерию документы с ложными данными о работе фиктивных сотрудников для незаконных начислений из бюджета в размере свыше 5 млн руб. Суд оштрафовал ее на 50 тыс. руб.

Павел Фролов