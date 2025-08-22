Луна в иллюминаторе видна

«Роскосмос» запустит специальный рейс для наблюдения за лунным затмением, цена билета начинается от 80 тыс. руб. Полет запланирован на вечер 7 сентября, сообщает Telegram-канал госкорпорации. Во время рейса также будет возможность увидеть северное сияние, добавляют организаторы. Самолет вылетит из московского аэропорта Внуково-3 и возьмет курс к полярному кругу. Во время полета комментировать природные явления будут астроном Владимир Сурдин и действующий космонавт Станислав Короткий. Полет экскурсионного рейса продлится четыре часа. Луна будет скрыта тенью Земли почти полтора часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Место у иллюминатора будет стоить 100 тыс. руб., в проходе — 80 тыс. руб. За бизнес-класс придется выложить почти вдвое больше — 190 тыс. руб. и 170 тыс. руб. соответственно. Такая бизнес-модель — перспективный способ увеличить прибыль авиакомпании, отмечает пилот и гендиректор «Авиапарка Орешково» Юлия Крылова: «В ближайшее время как раз готовится форум по бизнес-авиации о том, как можно зарабатывать в авиации. Мне кажется, что пока такие шаги очень осторожные, но, как показывает практика, такие рейсы востребованы и интересны.

Так же на протяжении многих лет люди летают в невесомости на Ил-76 МДК, чтобы испытать на себе отсутствие гравитации, это является мечтой многих, и однажды они ее реализуют. Эти рейсы всегда, насколько я знаю, успешно проходили. Мне кажется, что такие пока что разовые акции в будущем имеют место быть постоянными. Людям это нравится, все предыдущие подобные эксперименты заканчивались вполне хорошо, с удовлетворенными и счастливыми пассажирами, которые всегда говорили, что если что-то будет подобное, они обязательно еще примут участие. Для самолета нет преград, он пробьет облачность в любую погоду».

Планируется, что в полете примет участие не один, а сразу несколько самолетов. На борту будут выдавать специальный биноколь для комфортного наблюдения за затмением, уточнили организаторы. Стоимость услуги — 3,8 тыс. руб. С технической точки зрения такие рейсы не очень сложные, говорит командир экипажа Airbus А-320 Андрей Литвинов:

«Авиакомпания таким образом делает пиар и зарабатывает себе имидж и деньги. Полетают они по кругу где-нибудь в зоне ожидания.

Нормально, мы так летали еще в училище. Покатают людей, поднимут им настроение. Были рейсы, когда свадьбы справляли несколько пар. Сейчас еще новую фишку придумали — будут космос наблюдать из иллюминатора. А куда еще летать? Только по кругу вокруг Москвы. Командир постарается: сначала одним боком повернется, потом другим. Кто что захочет — увидит, сфотографирует. Авиакомпаниям же надо куда-то летать и деньги зарабатывать».

В 2015 году в России уже организовывали похожий спецрейс: тогда маршрут был проложен над Баренцевым и Норвежским морями. Именно в этих местах лучше всего наблюдалось так называемое черное Солнце — масштабное солнечное затмение.

Фотогалерея История космического туризма Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Идея космического туризма появилась еще в 1980-х годах. В 1986 году на Международном конгрессе по астронавтике был представлен доклад на тему «Вероятные экономические последствия развития космического туризма», заинтересовавший ученых, бизнесменов и тех, кто мечтал о полетах в космос с детства Фото: NASA Первой космической туристкой должна была стать простая американская учительница Криста Маколифф. Однако в 1986 году она погибла на борту взорвавшегося в воздухе шаттла «Челленджер» Фото: Keith Meyers/ The New York Times/ NASA Первыми коммерческими космонавтами, отправившимися в космос в 1990 и 1991 году, стали Тоехиро Акияма из Японии и Хелен Шарман (слева) из Великобритании. На космических кораблях Союз ТМ-11 и Союз ТМ-12 они полетели на советскую орбитальную станцию «Мир» Фото: AP Первым космическим туристом в истории МКС стал американский бизнесмен Деннис Тито (слева). Полет состоялся в апреле 2001 года и обошелся предпринимателю в $20 млн. С тех пор на станции успели побывать еще шесть человек Фото: Reuters Космонавт Марк Шаттлворт из Южной Африки стал вторым космическим туристом в истории, заплатившим за полет на корабле $20 млн. Вся пресса Черного континента на своих первых полосах в мае 2002 года не переставала им восхищаться: «Первый африканец в космосе!», «Космос покорился Африке!», «Африканский прорыв к звездам!», «Африка проводит научные исследования в космосе!», «Африка вступила в эру высоких технологий!» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Следующим туристом в космосе 1 октября 2005 года стал американский бизнесмен Грегори Олсен (слева) с трудом преодолевший медицинские противопоказания. Компанию на борту корабля Союз ТМА-7 Олсену составили российский космонавт Валерий Токарев (в центре) и американский астронавт Уильям МакАртур (справа). За полет он также заплатил $20 млн Фото: Reuters Первой космической туристкой стала американка иранского происхождения Ануше Ансари. До последнего момента она оставалась дублером японского бизнесмена Дайсукэ Эномото, также желавшего полететь в космос, однако в итоге не допущенного до полета из-за проблем со здоровьем. Она находилась на МКС с 20 по 28 сентября 2006 года, заплатив за полет $20 млн Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков / купить фото Американский предприниматель Чарльз Симони стал пятым туристом, побывавшим на МКС. Он был на станции дважды — в 2007 и 2009 годах. За каждый полет заплатил по $35 млн Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков / купить фото В октябре 2008 года сын американского астронавта Ричард Гэрриот, занимающийся разработкой игр и с детства мечтавший о космосе, отправился туда в качестве туриста на российском корабле «Союз ТМА-13», заплатив $30 млн Фото: Sergei Remezov / Reuters Основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте стал седьмым туристом, побывавшим на МКС. Провел на станции шесть дней — с 2 по 8 октября 2009 года. Заплатил за полет $35 млн Фото: Sergei Remezov / Reuters Мечты о полете в космос с детства не покидали скандального российского бизнесмена Сергея Полонского. В 2004 году он претендовал на место в экипаже корабля «Союз ТМА-5» и был готов заплатить почти $13 млн, но получил отказ, поскольку его рост и вес не вписались в установленные для космонавтов нормы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото В 2002 году на экспериментальном машиностроительном заводе им. В. Мясищева представили проект многоразового корабля для космического туризма, но из-за высоких рисков инвесторов он не привлек. В 2003 году у руководства Росcийского авиакосмического агентства были намерения построить специальный туристический корабль «Союз». Этим предложением заинтересовалась американская компания Space Adventures, которая занимается организацией туристических путешествий на МКС, но дальше интереса дело не пошло Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото 21 июня 2004 года в космос вышел первый в мире частный управляемый космический корабль «SpaceShipOne», способный нести на борту трех пассажиров. В 2010 году компания Virgin Galactic представила корабль SpaceShipTwo (на фото), способный поднять уже шестерых туристов в космос. В ходе испытаний 31 октября 2014 года аппарат потерпел крушение в пустыне Мохаве Фото: ANP & Spaceport America В феврале 2016 года основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон представил новый суборбитальный космический корабль SpaceShipTwo, названный Virgin Spaceship Unity. Virgin Galactic продала уже более 700 билетов в космос, при том что стоимость одного билета составляет $250 тыс. Среди клиентов сэра Ричарда — актеры Анжелина Джоли, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Эштон Кутчер, певицы Кейти Перри и Леди Гага. «Со временем мы начнем осуществлять и орбитальные полеты, которые могут длиться две-три недели. А в один прекрасный день мы хотели бы построить в космосе отель Virgin»,— заявил Брэнсон Фото: AP / Mark J. Terrill Virgin Galactic разрабатывает технические средства для пилотируемых суборбитальных полетов. Первый такой тестовый полет состоялся 21 июня 2004 на корабле SpaceShipOne Фото: Virgin Galactic Цель разработчиков всех этих проектов — сделать полеты в космос доступными за сравнительно небольшую плату

На фото: дизайн сверхзвукового пассажирского самолета, разрабатываемого Virgin Galactic совместно с NASA Фото: Virgin Galactic Певица Сара Брайтман была утверждена для полета в космос в декабре 2014 года. Она легко прошла через сито медицинских исследований, но в мае 2015 года объявила, что прерывает подготовку к полету на МКС из-за семейных обстоятельств Фото: Lefteris Pitarakis / AP Ракетно-космическая корпорация «Энергия» и компания Space Adventures Inc. в 2020 году подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос в 2023 году Фото: Роскосмос 43-летний миллиардер Юсаку Маэдзава выкупил за неназванную сумму все билеты на первый полет вокруг Луны от компании SpaceX Илона Маска, который должен состояться в 2023 году Фото: Koji Sasahara / AP Компания Blue Ogirin планирует использовать корабли New Shepard для космического туризма. Корабль представляет собой пилотируемую капсулу, стартующую вертикально с помощью одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя и затем приземляющуюся с помощью парашютов. Ракета-носитель совершает самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью двигателя Фото: Blue Origin Компания Bigelow Aerospace планирует создать на орбите Земли космический отель для туристов. По оценке разработчиков, проживание в модуле обойдется туристу в «восьмизначную сумму». Всего в гостинице смогут жить шесть человек Фото: Bigelow Aerospace Следующая фотография 1 / 21 Идея космического туризма появилась еще в 1980-х годах. В 1986 году на Международном конгрессе по астронавтике был представлен доклад на тему «Вероятные экономические последствия развития космического туризма», заинтересовавший ученых, бизнесменов и тех, кто мечтал о полетах в космос с детства Фото: NASA Первой космической туристкой должна была стать простая американская учительница Криста Маколифф. Однако в 1986 году она погибла на борту взорвавшегося в воздухе шаттла «Челленджер» Фото: Keith Meyers/ The New York Times/ NASA Первыми коммерческими космонавтами, отправившимися в космос в 1990 и 1991 году, стали Тоехиро Акияма из Японии и Хелен Шарман (слева) из Великобритании. На космических кораблях Союз ТМ-11 и Союз ТМ-12 они полетели на советскую орбитальную станцию «Мир» Фото: AP Первым космическим туристом в истории МКС стал американский бизнесмен Деннис Тито (слева). Полет состоялся в апреле 2001 года и обошелся предпринимателю в $20 млн. С тех пор на станции успели побывать еще шесть человек Фото: Reuters Космонавт Марк Шаттлворт из Южной Африки стал вторым космическим туристом в истории, заплатившим за полет на корабле $20 млн. Вся пресса Черного континента на своих первых полосах в мае 2002 года не переставала им восхищаться: «Первый африканец в космосе!», «Космос покорился Африке!», «Африканский прорыв к звездам!», «Африка проводит научные исследования в космосе!», «Африка вступила в эру высоких технологий!» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Следующим туристом в космосе 1 октября 2005 года стал американский бизнесмен Грегори Олсен (слева) с трудом преодолевший медицинские противопоказания. Компанию на борту корабля Союз ТМА-7 Олсену составили российский космонавт Валерий Токарев (в центре) и американский астронавт Уильям МакАртур (справа). За полет он также заплатил $20 млн Фото: Reuters Первой космической туристкой стала американка иранского происхождения Ануше Ансари. До последнего момента она оставалась дублером японского бизнесмена Дайсукэ Эномото, также желавшего полететь в космос, однако в итоге не допущенного до полета из-за проблем со здоровьем. Она находилась на МКС с 20 по 28 сентября 2006 года, заплатив за полет $20 млн Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков / купить фото Американский предприниматель Чарльз Симони стал пятым туристом, побывавшим на МКС. Он был на станции дважды — в 2007 и 2009 годах. За каждый полет заплатил по $35 млн Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков / купить фото В октябре 2008 года сын американского астронавта Ричард Гэрриот, занимающийся разработкой игр и с детства мечтавший о космосе, отправился туда в качестве туриста на российском корабле «Союз ТМА-13», заплатив $30 млн Фото: Sergei Remezov / Reuters Основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте стал седьмым туристом, побывавшим на МКС. Провел на станции шесть дней — с 2 по 8 октября 2009 года. Заплатил за полет $35 млн Фото: Sergei Remezov / Reuters Мечты о полете в космос с детства не покидали скандального российского бизнесмена Сергея Полонского. В 2004 году он претендовал на место в экипаже корабля «Союз ТМА-5» и был готов заплатить почти $13 млн, но получил отказ, поскольку его рост и вес не вписались в установленные для космонавтов нормы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото В 2002 году на экспериментальном машиностроительном заводе им. В. Мясищева представили проект многоразового корабля для космического туризма, но из-за высоких рисков инвесторов он не привлек. В 2003 году у руководства Росcийского авиакосмического агентства были намерения построить специальный туристический корабль «Союз». Этим предложением заинтересовалась американская компания Space Adventures, которая занимается организацией туристических путешествий на МКС, но дальше интереса дело не пошло Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото 21 июня 2004 года в космос вышел первый в мире частный управляемый космический корабль «SpaceShipOne», способный нести на борту трех пассажиров. В 2010 году компания Virgin Galactic представила корабль SpaceShipTwo (на фото), способный поднять уже шестерых туристов в космос. В ходе испытаний 31 октября 2014 года аппарат потерпел крушение в пустыне Мохаве Фото: ANP & Spaceport America В феврале 2016 года основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон представил новый суборбитальный космический корабль SpaceShipTwo, названный Virgin Spaceship Unity. Virgin Galactic продала уже более 700 билетов в космос, при том что стоимость одного билета составляет $250 тыс. Среди клиентов сэра Ричарда — актеры Анжелина Джоли, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Эштон Кутчер, певицы Кейти Перри и Леди Гага. «Со временем мы начнем осуществлять и орбитальные полеты, которые могут длиться две-три недели. А в один прекрасный день мы хотели бы построить в космосе отель Virgin»,— заявил Брэнсон Фото: AP / Mark J. Terrill Virgin Galactic разрабатывает технические средства для пилотируемых суборбитальных полетов. Первый такой тестовый полет состоялся 21 июня 2004 на корабле SpaceShipOne Фото: Virgin Galactic Цель разработчиков всех этих проектов — сделать полеты в космос доступными за сравнительно небольшую плату

На фото: дизайн сверхзвукового пассажирского самолета, разрабатываемого Virgin Galactic совместно с NASA Фото: Virgin Galactic Певица Сара Брайтман была утверждена для полета в космос в декабре 2014 года. Она легко прошла через сито медицинских исследований, но в мае 2015 года объявила, что прерывает подготовку к полету на МКС из-за семейных обстоятельств Фото: Lefteris Pitarakis / AP Ракетно-космическая корпорация «Энергия» и компания Space Adventures Inc. в 2020 году подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос в 2023 году Фото: Роскосмос 43-летний миллиардер Юсаку Маэдзава выкупил за неназванную сумму все билеты на первый полет вокруг Луны от компании SpaceX Илона Маска, который должен состояться в 2023 году Фото: Koji Sasahara / AP Компания Blue Ogirin планирует использовать корабли New Shepard для космического туризма. Корабль представляет собой пилотируемую капсулу, стартующую вертикально с помощью одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя и затем приземляющуюся с помощью парашютов. Ракета-носитель совершает самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью двигателя Фото: Blue Origin Компания Bigelow Aerospace планирует создать на орбите Земли космический отель для туристов. По оценке разработчиков, проживание в модуле обойдется туристу в «восьмизначную сумму». Всего в гостинице смогут жить шесть человек Фото: Bigelow Aerospace Смотреть

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Леонид Пастернак