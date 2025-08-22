Луна в иллюминаторе видна
7 сентября «Роскосмос» запустит экскурсионный авиарейс с наблюдением за затмением
«Роскосмос» запустит специальный рейс для наблюдения за лунным затмением, цена билета начинается от 80 тыс. руб. Полет запланирован на вечер 7 сентября, сообщает Telegram-канал госкорпорации. Во время рейса также будет возможность увидеть северное сияние, добавляют организаторы. Самолет вылетит из московского аэропорта Внуково-3 и возьмет курс к полярному кругу. Во время полета комментировать природные явления будут астроном Владимир Сурдин и действующий космонавт Станислав Короткий. Полет экскурсионного рейса продлится четыре часа. Луна будет скрыта тенью Земли почти полтора часа.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Место у иллюминатора будет стоить 100 тыс. руб., в проходе — 80 тыс. руб. За бизнес-класс придется выложить почти вдвое больше — 190 тыс. руб. и 170 тыс. руб. соответственно. Такая бизнес-модель — перспективный способ увеличить прибыль авиакомпании, отмечает пилот и гендиректор «Авиапарка Орешково» Юлия Крылова: «В ближайшее время как раз готовится форум по бизнес-авиации о том, как можно зарабатывать в авиации. Мне кажется, что пока такие шаги очень осторожные, но, как показывает практика, такие рейсы востребованы и интересны.
Так же на протяжении многих лет люди летают в невесомости на Ил-76 МДК, чтобы испытать на себе отсутствие гравитации, это является мечтой многих, и однажды они ее реализуют. Эти рейсы всегда, насколько я знаю, успешно проходили. Мне кажется, что такие пока что разовые акции в будущем имеют место быть постоянными. Людям это нравится, все предыдущие подобные эксперименты заканчивались вполне хорошо, с удовлетворенными и счастливыми пассажирами, которые всегда говорили, что если что-то будет подобное, они обязательно еще примут участие. Для самолета нет преград, он пробьет облачность в любую погоду».
Планируется, что в полете примет участие не один, а сразу несколько самолетов. На борту будут выдавать специальный биноколь для комфортного наблюдения за затмением, уточнили организаторы. Стоимость услуги — 3,8 тыс. руб. С технической точки зрения такие рейсы не очень сложные, говорит командир экипажа Airbus А-320 Андрей Литвинов:
«Авиакомпания таким образом делает пиар и зарабатывает себе имидж и деньги. Полетают они по кругу где-нибудь в зоне ожидания.
Нормально, мы так летали еще в училище. Покатают людей, поднимут им настроение. Были рейсы, когда свадьбы справляли несколько пар. Сейчас еще новую фишку придумали — будут космос наблюдать из иллюминатора. А куда еще летать? Только по кругу вокруг Москвы. Командир постарается: сначала одним боком повернется, потом другим. Кто что захочет — увидит, сфотографирует. Авиакомпаниям же надо куда-то летать и деньги зарабатывать».
В 2015 году в России уже организовывали похожий спецрейс: тогда маршрут был проложен над Баренцевым и Норвежским морями. Именно в этих местах лучше всего наблюдалось так называемое черное Солнце — масштабное солнечное затмение.
