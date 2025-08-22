В Ульяновске справоросс подозревает соперника из «Новых людей» в подкупе избирателей

В предвыборной кампании в гордуму Ульяновска (выборы состоятся 14 сентября) появился первый иск в суд по снятию соперника с предвыборной гонки.

По информации сайта Железнодорожного суда Ульяновска, иск к областной избирательной комиссии о лишении регистрации соперника по Ленинскому одномандатному округу №33, секретаря совета реготоделения партии «Новые люди» Юрия Белоусова, подал кандидат Григорий Матвеев, секретарь бюро совета реготделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Как пояснили «Ъ-Волга» в облизбиркоме (комиссия, организующая выборы в гордуму), в своем иске Григорий Матвеев отмечает, что, по его мнению, Юрий Белоусов «осуществляет подкуп избирателей» «путем установки в своем округе во дворах МКД лавок, завозом песка на детские площадки, завоз земли для клумб и так далее» с последующим развешиванием объявлений «спасибо Юрию Белоусову».

В облизбиркоме сказали, что пока не определились с позицией и считают, что для того, чтоб определиться, есть подкуп, или нет, необходимы конкретные доказательства, пока их в самом иске недостаточно, «остальное, видимо, будет предоставлено в суде, который и примет решение по наличию подкупа, или его отсутствию».

Сам Юрий Белоусов в беседе с «Ъ-Волга» назвал иск «бредом», заметив, что он «ничего не завозил» и «никаких листовок не развешивал», а «кто-то вместо общения с избирателями пишет ложные кляузы». «Я работаю открыто и честно, все время провожу на встречах с избирателями»,— заметил кандидат.

Судебное заседание для разбирательства по существу назначено на 25 августа.

Сергей Титов, Ульяновск