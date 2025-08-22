Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Власти Ставрополья опровергли информацию о удержании зарплат учителям

Министр образования Ставропольского края Мария Смагина опровергла информацию об удержании зарплат учителей. Соответствующее сообщение чиновница опубликовала в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Документ с подписью министра распространялся в социальных сетях и по электронной почте. В нем говорилось, что 5% от зарплаты педагогов в течение следующего учебного года хотели удержать для «специальных нужд».

«Это ложь, а цель авторов этого «приказа» — навредить нашему краю и стране», — написала Марина Смагина.

Константин Соловьев

