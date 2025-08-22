В ДТП под Самарой погиб один человек

В Красноярском районе Самарской области произошло ДТП, в котором погиб водитель и пострадал пассажир. Авария случилась 22 августа 2025 года в 14:40 на 0-м км автодороги «Волжский-Аэропорт-Курумоч до автодороги Урал», сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Автомобиль «Нива Трэвел», управляемый 22-летним мужчиной, двигался от аэропорта Курумоч в направлении села Малая Царевщина. На перекрестке, водитель не уступил дорогу, что привело к столкновению с КамАЗом с прицепом.

В результате аварии водитель «Нивы» скончался на месте. Его пассажир был доставлен в больницу. Полиция продолжает расследование.

Евгений Чернов