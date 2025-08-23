Расходы на сборы ребенка в школу в Ижевске составили 14 тысяч рублей

Средние расходы родителей на подготовку ребенка к школе в Ижевске в этом году составили 14 тыс. руб., следует из опроса сервиса SuperJob.

Для сравнения, в Москве расходы достигли 19,2 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 17,5 тыс. руб., а в Екатеринбурге — 16,9 тыс. Наименьшие суммы ожидаются в Уфе — 13,8 тыс. руб. и Волгограде — 13,9 тыс.

Также отмечается снижение числа родителей, берущих кредиты на школьные нужды: с 9% в 2024 году до 5% в 2025 году.