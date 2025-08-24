В Черноземье 25 августа ожидается похолодание, до +20°С
В понедельник, 25 августа, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется пасмурная погода и осадки. Температура будет варьироваться от +11°C до +27°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.
В Белгороде и Воронеже температура ночью — +10-11°C, возможен дождь. Днем осадков не ожидается — +19-20°C.
В Курске ожидается переменная облачность: от +10°C ночью до +18°C днем.
В Липецке ночью +9°C, без осадков. Днем — +19°C, прогнозируются дожди.
В Орле температура варьируется от +8°С до +18°С, днем возможны кратковременные осадки.
В Тамбове в течение суток пасмурная погода, ночью до +10°С. Днем ожидаются дожди — +19°С.