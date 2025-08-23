Дождливая погода ожидается в выходные дни на территории Удмуртии

Дождливая погода ожидается на территории Удмуртии сегодня утром и днем, сообщает региональный Гидрометцентр. Будут наблюдаться большие температурные контрасты между севером и югом республики, в северной и северо-западной части Удмуртии до 12-17°С, в центральной части 14-19°С и в южной части до 17-22°С.

В ночь на воскресенье, 24 августа, температура воздуха окажется в пределах 10-15°С, днем потеплеет до 23-28°С. Основная зона осадков сохранится в северных и центральных районах, но к утру их интенсивность уменьшится. В некоторых местах возможны грозы. В воскресенье днем дожди пройдут лишь в отдельных районах республики.

В ночь на понедельник, 25 августа, столбик термометра не опустится ниже 14-19°С, днем повысится до 19-24°С. Дожди разной интенсивности ожидаются в большинстве районов, также с грозами. По предварительным прогнозам, к середине следующей недели температурный фон понизится.